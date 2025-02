Piazza dedicata al prete, è polemica 

La città avrà una piazza dedicata ad uno dei protagonisti della sua storia ma non tutti sono d’accordo. Sabato 8 febbraio, intorno alle ore 17, piazza Iglesias cambierà il suo nome e sarà dedicata alla memoria di Don Alfredo Tocco, storico parroco della città che per oltre 42 anni ha guidato la chiesa di Cristo Re, che si affaccia proprio sullo slargo.

Sui social

Appena la notizia è trapelata si è scatenata una polemica via social tra favorevoli e contrari. Nella pagina Facebook “Carbonia, la città che vogliamo” a un post che diceva«“qualcuno dovrebbe spiegarmi perché si debba cambiare nome dopo 60 anni a una piazza storica di Carbonia. Per forza poi la città non ha una sua identità» sono arrivati circa 200 commenti tra chi sostiene che quella piazza debba continuare a portare il suo nome storico e coloro che dicono che in fondo non c’è niente di particolarmente grave. Insomma, la polemica è servita. Tra i vari a dimostrare qualche dubbio Patrizio Drò: «Il piazzale e pure l'oratorio potrebbero intitolarlo al sacerdote, ma non la piazza. A Cesare quel che è di Cesare». C’è poi chi è convinto che non sarà una delibera o una targa a cancellare la memoria, come ad esempio Lorenzo Tartaglione che sostiene: «Tanto alla fine faremo come quelli che abitano in via Angioy che dicono sempre Corso Albania», ricordando il nome originario della via. C’è poi chi afferma che l’amministrazione dovrebbe occuparsi d’altro o magari mettere il nome a delle vie che ancora non lo hanno.

Favorevoli

La richiesta di intitolare una piazza a Don Tocco in realtà non è del Comune e neanche della Chiesa, bensì di alcuni abitanti del quartiere legati alla figura del sacerdote nato a Is Toccus nel 1936 che ha guidato la parrocchia dal 1968 al 2011 (è deceduto nel 2016). Diego Fronterrè, uno dei promotori dell’iniziativa e consigliere comunale racconta: «Insieme ad alcuni amici cresciuti intorno alla figura di Don Alfredo, che riusciva a tenerci a bada, abbiamo deciso due anni fa di dare il via ad una raccolta di firme. In 4 giorni abbiamo ottenuto circa 1000 sottoscrizioni e le abbiamo presentate all’amministrazione. Oggi siamo molto soddisfatti, abbiamo mantenuto fede ad una promessa. Chi oggi protesta probabilmente non è di quella zona e non ha vissuto quel periodo». L’amministrazione conferma: «Abbiamo ricevuto una richiesta – dichiara l’assessora agli Affari generali Katia Puddu – e ci siamo mossi per ottenere le autorizzazioni necessarie. Dato che don Alfredo è morto meno di 10 anni fa, abbiamo atteso e ottenuto il consenso del prefetto. La data scelta per l’inaugurazione coincide con il suo compleanno e avrebbe compiuto 89 anni». L’attuale parroco di Cristo Re, don Massimiliano Congia conclude: «Per l’occasione anticipiamo l’orario della messa e poi ci sposteremo in piazza per l’inaugurazione e la benedizione. Al termine ci sarà l’esibizione di alcune corali del territorio. Sarà un momento di festa e ricordo».

