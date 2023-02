Piazza d’Armi, via alla rivoluzione 

L’ordinanza del Comune per le modifiche alla viabilità non è stata ancora firmata (questione di ore) ma è già stabilito che il cantiere partirà tra dieci giorni. Dopo quasi dieci anni di attesa, burocrazia, rimpalli di responsabilità con la Regione, il Comune riprende in mano il progetto di piazza D’Armi (messa in sicurezza e nuova rotatoria) e si prepara a dare il via ai lavori che rivoluzioneranno una delle piazza principali della città. Tempo previsto: tre mesi. «Si tratta di lavori indispensabili», avverte l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «In questi giorni i tecnici stanno effettuando i rilievi sugli edifici attorno alla piazza per verificare che non ci siano lesioni, successivamente si aprirà il cantiere e si interverrà per “riempire” la cavità sotterranea e mettere in sicurezza la piazza. Solo alla fine si traccerà la nuova rotatoria: all’inizio sarà sperimentale, poi messa a punto la viabilità, diventerà fissa», aggiunge.

I lavori

Come se fosse un paziente malato, piazza D’Armi verrà “curata” con le iniezioni e sarà messa in sicurezza utilizzando alcune lunghe cannule che immetteranno nel terreno attraverso dei fori materiali speciali per rinforzare la gigantesca cavità, spesso causa di pericolosi crolli. Sotto piazza d'Armi si trovano due imponenti cavità: Su Stiddiu (la goccia) e Il Crollo. Una, quella di Su Stiddiu, tra viale San Vincenzo e viale Buoncammino, non crea problemi. L’altra, divisa in due enormi camere con una strozzatura al centro, proprio sotto il Web Bar tra via Is Mirrionis e via Marengo, si estende a 7 metri di profondità. Oltre 400 metri quadrati affascinanti, ma pericolosi che adesso l’amministrazione mette in sicurezza. Tecnicamente, i tecnici dovranno inserire delle

cannule nel terreno (una è già visibile all’angolo con via Marengo) e far defluire la miscela rinforzante alternativamente nelle fasce in cui è stata suddivisa la piazza. «Si tratta di lavori per i quali avevamo recuperato i fondi», 800mila euro, «con la precedente amministrazione», dice Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in Consiglio. «Finalmente partono i lavori. Oltre alla situazione di Piazza d’Armi, resta da sistemare ancora il terzo lotto di via Peschiera», aggiunge.

Rotatoria e traffico