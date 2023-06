Piazza d’Armi, operai e mezzi al lavoro da sabato 

Ieri ci sono stati i sopralluoghi ma per vedere i primi operai si dovrà aspettare qualche giorno. «Il cantiere di piazza d’Armi partirà sabato e i lavori dureranno tra i due e i tre mesi». A precisarlo è l’assessore alla viabilità Alessio Mereu, spiegando anche che il traffico non subirà stravolgimenti. «Per ora ci sarà solo il restringimento della parte superiore di via Is Mirrionis, poi si vedrà quali altre modifiche apportare, che però non creeranno disagi».

Ieri il traffico era scorrevole in tutta la zona. Nel mentre, era in corso una riunione tra il direttore dei lavori, l’impresa e i tecnici del Comune all’interno della “cavità del crollo”, oggetto dell’importante intervento di consolidamento strutturale poiché negli anni ha subito dei cedimenti. Intanto, in via Marengo sono state tracciate le strisce gialle. Sarà l’unica ad essere chiusa al traffico, e non si potrà parcheggiare su ambo i lati, «eccetto i residenti», precisa Mereu.

Piazza d’Armi aspettava da dieci anni questo tipo di intervento, che consiste prima di tutto nella messa in sicurezza tramite il riempimento della cavità e successivamente nella realizzazione di una rotatoria che sostituirà i semafori. Per quanto riguarda quest’ultima, l’assessore ha precisato che all'inizio sarà sperimentale, poi messa a punto la viabilità, dopo l'estate, diventerà fissa.

Il Comune ha preferito far partire i lavori una volta finite le scuole, proprio perché il traffico in quel periodo è meno intenso. Nelle scorse settimane sono stati effettuati rilievi sugli edifici che si trovano attorno alla piazza per escludere lesioni. All’interno della “cavità del crollo”, quella tra via Is Mirrionis e via Marengo, profonda 7 metri, verrà posta l’argilla tramite fori sull’asfalto per rinforzarla.

Marcello Polastri, presidente della Commissione Patrimonio, ha dubbi: «È una cava artificiale, una volta ricoperta con quel tipo di materiale, non credo possa essere riaperta e valorizzata dal punto di vista turistico. Avrebbero potuto usare cemento armato o comunque non argilla».

