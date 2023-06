Piazza d’Armi, le novità per il traffico  

Sotto, nella cavità (a rischio crollo), gli operai stanno lavorando già da mercoledì scorso. Sopra, sulla piazza, il cantiere comparirà solo la prossima settimana, quando saranno sistemate le reti rosse per restringere la carreggiata nella parte alta di via Is Mirrionis (all’altezza di Sa Duchessa). Quello spazio servirà per sistemare i macchinari. Il cantiere di piazza d’Armi prende forma: «Per il restringimento della carreggiata ci sarà inevitabilmente qualche disagio ma la circolazione delle auto», e dei mezzi pubblici, «non subirà nessuna modifica», spiega l’assessore al Traffico Alessio Mereu. «I lavori in piazza d’Armi, lavori necessari», sottolinea Mereu, «erano stati aggiudicati una decina di anni fa, questa amministrazione li ha ripresi e adesso dà gambe a un progetto che prima di tutto mette in sicurezza la piazza», aggiunge.

Come noto, infatti, la cavità sotterranea (chiamata Il Crollo) verrà riempita con iniezioni di argilla espansa attraverso dei fori che vengono praticati sull’asfalto: l’intervento servirà a mettere in sicurezza la gigantesca cavità che attraversa via Is Mirrionis fino a via Marengo. Al termine di questa operazione, verosimilmente a fine estate, l’amministrazione realizzerà la rotatoria (prima in via sperimentale) che elimnierà i semafori nella piazza. ( ma. mad. )

