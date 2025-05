Piazza D’Armi, la rotatoria e il caos traffico 

Se ne parla da anni, addirittura da quando alla guida di Palazzo Bacaredda c’era Emilio Floris. La rotatoria di piazza D’Armi sarebbe una soluzione efficace ed economica per ridurre, se non eliminare, il traffico delle auto che assediano la zona tra Is Mirrionis, il polo universitario, viale San Vincenzo e viale Merello. Un flusso di migliaia di veicoli, che ultimamente è aumentato a causa dei lavori per la riqualificazione di via Roma e del tram, cantieri che stanno assediando il capoluogo. Le code lamiere, come i corsi d’acqua, quando trovano ostacoli cercano vie alternative. Una di queste, forse la più congestionata, è viale San Vincenzo, dove nelle ore di punta la coda arriva sino a viale Regina Elena.

Incrocio di passione

Piazza d'Armi collega le arterie più importanti del capoluogo e permette di raggiungere Pirri, i centri dell'hinterland e la Statale 131. Un crocevia fondamentale per la circolazione, un ampio spazio regolato da semafori dove transitano pullman del Ctm, mezzi pesanti e una marea di auto e moto. È sufficiente, come accaduto martedì, che i cavi dell’Arst finiscano sull’asfalto in via Roma (già stressata dai lavori per il tram) o che migliaia di cagliaritani si riversino al molo Ichnusa per ammirare la nave Vespucci che i riverberi si registrino anche in arterie lontane. Per non parlare di quando si verificano incidenti sull’Asse mediano e il traffico viene deviato in via Cadello. L’apocalisse. La zona è delicata, non solo perché è un punto di collegamento ma anche e soprattutto perché è frequentata da miglia di studenti delle facoltà umanistiche e di Ingegneria e dagli atleti che si allenano al Cus Cagliari.

Soluzione rotatoria

Mauro Coni, docente di Strade, ferrovie e aeroporti, conosce molto bene la situazione anche perché è stato assessore alla Viabilità della prima Giunta Zedda. «Quando si spengono i semafori il traffico sparisce», premette annunciando quale sarebbe la soluzione al problema del traffico in piazza D’Armi. «La rotatoria è fondamentale per alleggerire il flusso dei veicoli. Anni fa era stata studiata questa soluzione, affiancata alla creazione di uno spazio dedicato alla fermata dei bus del Ctm, come fatto al Brotzu, che così non avrebbero intralciato la circolazione. Inoltre – aggiunge Coni – sarebbe stata fondamentale per il coordinamento con la rotatoria di via Cadello, evitando la pericolosa “roulette russa” agli automobilisti che svoltano a sinistra per accedere al polo di Sa Duchessa». Cosa è successo, perché la rotatoria è rimasta sulla carta? L’appalto era vincolato alla conclusione dei lavori di consolidamento delle cavità di piazza D’Armi. L’opera, però, a causa del Covid, dell’aumento dei prezzi e di fattori contingenti, non è mai stata conclusa.

Le cordonate

Il finanziamento per la gara d’appalto della rotatoria mai realizzata era di circa 250.000 euro. Ora gli uffici tecnici del Comune starebbero ripiegando su una soluzione più economica: una rotonda realizzata con una cordonata, simile a quella del molo Ichnusa. Con 20.000 euro verrebbe anche “smussato” lo spazio verde trasformato in parcheggio abusivo.

La sperimentazione

Per l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis «La rotatoria di piazza d'Armi rappresenta il primo passo di una strategia più ampia di razionalizzazione degli incroci cittadini. Si partirà con un intervento sperimentale, tracciato e con cordolo, per verificarne l’efficacia in termini di fluidità e sicurezza della circolazione. L'obiettivo è valutare con dati concreti i benefici per la viabilità locale, in vista di un intervento definitivo. I lavori sono programmati per il periodo estivo, quando i flussi di traffico sono fisiologicamente ridotti, così da limitare al minimo i disagi».

