Piazza D’Armi: «In ritardo gli interventi sul quartiere» 

«Quando verrà pubblicato il nuovo bando annunciato un anno fa per gli interventi in via Castelfidardo, via Montenotte e via Goito, quando verrà ripristinato il collegamento pedonale tra il quartiere e la via Is Maglias e se siano stati effettuati tutti i passaggi necessari per la programmazione degli interventi su piazza D'Armi».

Sono le domande poste dai consiglieri e le consigliere di minoranza, prima firmataria la consigliera Marzia Cilloccu (Progetto Comune per Cagliari), che hanno presentato un’interrogazione al sindaco Paolo Truzzu.

«La buona notizia dell'inizio dei lavori per mettere in sicurezza la Piazza D'Armi e consentire la realizzazione della rotonda, progettata e finanziata grazie alla precedente amministrazione, non può che riaccendere i riflettori su una delle più importanti incompiute di questa Giunta al quarto anno di governo della città. Il grande lavoro portato avanti con i finanziamenti pari a 4 milioni e mezzo messi a disposizione nel 2015, che prevedevano tre lotti di intervento, si sono fermati al primo e al secondo realizzati prima del 2019. Il quartiere interno a Piazza D'Armi aspetta da anni l'inizio degli interventi relativi al terzo lotto che consentirebbe di restituire ai residenti le case ancora inagibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA