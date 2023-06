Piazza d’Armi, comincia la rivoluzione  

Gli operai arriveranno in piazza d’Armi questa mattina: cominceranno a recintare le aree di cantiere, poi nei prossimi giorni seguiranno le ruspe e cominceranno le opere. Dopo dieci anni di attesa, burocrazia, rimpalli di responsabilità con la Regione, il Comune dà via al progetto di piazza D’Armi (messa in sicurezza e nuova rotatoria) e da oggi, per i prossimi tre mesi circa, via ai lavori che rivoluzioneranno una delle piazza principali della città. «Lavori indispensabili», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, «che serviranno a mettere in sicurezza la piazza», attraverso il riempimento della cavità, aggiunge. Solo alla fine si traccerà la nuova rotatoria: «All’inizio sarà sperimentale, poi messa a punto la viabilità», dopo l’estate, «diventerà fissa», dice ancora l’assessore.

Inevitabili i disagi per la circolazione delle auto, anche se saranno comunque limitati. Il perché lo spiega l’assessore Mereu: «La viabilità principale sarà interessata da un restringimento nella parte superiore di via Is Mirrionis, per il resto si tratta di modifiche che non incideranno più di tanto. Abbiamo aspettato il mese di giugno per far partire il cantiere, quando sono finite le scuole e le lezioni all’università», con conseguenti minori volumi di traffico, «e quando eravamo sicuri di aver riaperto via Giussani e viale Buoncamminno». Dunque, «non ci saranno stravolgimenti», dice Mereu.

L’intervento

Dopo aver effettuato nelle ultime settimane i rilievi sugli edifici attorno alla piazza per verificare che l’assenza di ulteriori lesioni, da oggi si potrà cominciare a “curare” piazza D’Armi con le iniezioni di argilla espansa attraverso dei fori che saranno praticati sull’asfalto per rinforzare la gigantesca cavità, spesso causa di pericolosi crolli. Sotto piazza d'Armi si trovano due imponenti cavità: Su Stiddiu (la goccia) e Il Crollo. Una, quella di Su Stiddiu, tra viale San Vincenzo e viale Buoncammino, non crea problemi. L’altra, divisa in due enormi camere con una strozzatura al centro, proprio sotto il Web Bar tra via Is Mirrionis e via Marengo, si estende a 7 metri di profondità. Oltre 400 metri quadrati affascinanti, ma pericolosi che adesso l’amministrazione mette in sicurezza.

Rotatoria e traffico

La novità più rilevante sarà la nuova rotatoria che comparirà a fine estate: alleggerirà il traffico in una della arterie principali della città. Voluta dall’amministrazione Floris, quindi rilanciata da quella Zedda (che ha reperito le risorse, circa 300mila euro), adesso tocca a quella Truzzu eseguire l’opera. L’apertura del cantiere causerà inevitabilmente qualche disagio alla circolazione. Piazza d'Armi, infatti, collega le arterie più importanti del capoluogo e permette di raggiungere Pirri, i centri dell'hinterland e la Statale 131. L’unica strada che verrà chiusa al traffico sarà via Marengo, accanto alla facoltà di Ingegneria, con divieto di sosta su entrambi i lati. Per il resto si tratta di restringimenti di carreggiata e limitazioni. Eccoli nel dettaglio: in viale Merello, tra la fermata del Ctm (lato ingresso Facoltà di Ingegneria) sino all'intersezione con piazza D'Armi, riduzione della carreggiata con 2 corsie residue aperte alle auto a doppio senso di circolazione, limite di velocità di 30 Km/ora e divieto di sorpasso. In viale Buoncammino e viale San Vincenzo, (per entrambi, nel tratto compreso da 50 metri prima e l'intersezione con piazza d'Armi) vale invece il limite di 30 orari e il divieto di sorpasso. Detto della riduzione della carreggiata in via is Mirrionis, parte alta, in via Goito, tra via Is Mirrionis e via Peschiera, divieto di sosta h24. ( ma. mad. )

