Piazza Cocco, 100mila euro per la sistemazione 

Via libera dell’esecutivo guidato dal sindaco Salvatore Pes al primo lotto del progetto di fattibilità tecnico-economica per dar corso a una serie di interventi in piazza Pasquale Cocco e nelle aree limitrofe. Il progetto esaminato dalla Giunta prevede una spesa complessiva di 119.673 euro, denari stanziati dal bilancio comunale. Il progetto prevede la riqualificazione di parte di piazza Cocco e la realizzazione di nuove condotte che serviranno in futuro alla sistemazione di un sistema di irrigazione.

L’area oggetto dell’intervento è nella zona periferica del paese ed è compresa nel percorso che compiono i cavalieri dell’Ardia per raggiungere il santuario. Piazza Cocco si trova vicino a Su Fronte mannu, prima tappa per i cavalieri impegnati ogni anno con l’Ardia. Ora l’obiettivo dell’Amministrazione è rendere piazza Cocco più accogliente, un luogo che possa essere occasione di incontro per diverse fasce generazionali, bambini e anziani. Tra gli interventi previsti la demolizione della fontana esistente e la realizzazione di una nuova fontana ornamentale, che riprenderà la forma circolare di quella esistente.

«La nuova opera – si precisa nel progetto – sarà caratterizzata da un impianto idrico a circuito chiuso interrato che consentirà il riciclo dell’acqua con una conseguente diminuzione degli sprechi dovuti all’utilizzo della stessa». Tra gli interventi previsti anche il restauro del pozzo storico in piazza Regina Margherita, oggi in pessimo stato di conservazione.

