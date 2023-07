Piazza Chiesa,  rinasce la fontana 

Al via gli interventi per il ripristino della fontana in piazza Chiesa. Di recente, il Comune di Serrenti ha svolto un sopralluogo per conoscere l’entità dei lavori e ha contattato alcune ditte che effettueranno con il tempo i lavori necessari alla riparazione dei guasti.

«Dopo tanti anni l'amministrazione ha deciso di consegnare la fontana alla comunità di Serrenti – così l’assessore ai lavori pubblici, Maura Boi – Auspico di poterla mettere in funzione per la festa di Santa Vitalia ma sicuramente entro l’anno. È necessario mettere in servizio delle pompe moderne di riciclo dell'acqua a basso consumo, con un collegamento della cascata all'impianto fotovoltaico del campanile e del mercato civico antistante».

La fontana, opera della scultore sanlurese Antonio Porru, è in arenaria gialla e simboleggia l'acqua che scorre sulla comunità mentre lo zampillo che affiora da terra e convoglia verso la fontana è una metafora dei corsi d'acqua che attraversano il territorio. «Abbiamo previsto il rifacimento dell'impianto di illuminazione con luci rgb che illumineranno la cascata e cambieranno colore in base alle giornate internazionali – spiega il tecnico Maurizio Musio – La vasca raccoglierà l'acqua di rete e non del pozzo, come avveniva un tempo, perché troppo calcarea e rovinerebbe la scultura e l'intero impianto idrico».

RIPRODUZIONE RISERVATA