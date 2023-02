Piazza Chiesa, così non va 

La piazza Chiesa da recuperare al più presto: da anni è ridotta in precarie condizioni, utilizzata anche come parcheggio. L’amministrazione comunale ci sta pensando, se ne sta parlando concretamente, c’è qualche idea. Come quella di acquistare un’area vicina alla chiesa e alla via Roma per realizzare un parcheggio vero in alternativa a quello che negli anni si è creato proprio di fronte alla chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Tutti si dicono contrari a questa sorta di parcheggio selvaggio, ma in tanti continuano ad usare la piazza per sostare l'auto.

«Credo che questa situazione vada al più presto superata – dice il sindaco Anedda - è impensabile realizzare i nuovi lavori in piazza senza risolvere il problema numero uno: quello appunto dei parcheggi. C’è un’area privata che vogliamo acquistare e adattarla alla sosta delle auto per la parrocchia e per chi ha interessi nel centro abitato».

Intanto, le auto parcheggiate sul posto non possono che accelerare il degrado. «Ormai lasciano tutti qui la macchina - dice il pensionato Luigi Pinna - la gente non sa più fare due passi neppure per recarsi a messa».

Ma intanto si pensa come intervenire non solo nella piazza Chiesa, ma anche nella via Roma, nel tratto tra la via Napoli e la via Mara. Le piastrelle che continuano a saltare o che si sono sollevate in più punti, dicono che non c’è più tempo da perdere.

«L’intervento rientra nei nostri programmi più immediati – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Aurora Cappai - occorrono importanti finanziamenti che puntiamo ad ottenere col Pnrr. Ma nell’attesa, si potrebbe intervenire a piccoli lotti utilizzando fondi di avanzo di amministrazione. Bisogna fare in fretta. C’è da recuperare innanzitutto l’opera dell’artista sarda Maria Lai sul pavimento della piazza, proprio di fronte alla chiesa e, poi, a tutto il resto».