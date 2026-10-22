Piazza Carta, 500 firme contro il progetto 

Oltre 500 firme per chiedere di rivedere il progetto di riqualificazione di piazza Maria Carta, a Poggio dei Pini. La petizione, nata da un’iniziativa sui social, sta raccogliendo rapidamente consensi tra i residenti della frazione di Capoterra, contrari non alla necessità di mettere in sicurezza il principale luogo di aggregazione della comunità, ma a un intervento che giudicano troppo costoso e impattante. Sul piatto ci sono quasi due milioni di euro e la richiesta di trovare soluzioni meno invasive, capaci di tutelare il verde e rispettare le caratteristiche del luogo.

Il malcontento

A lanciare la raccolta firme è stata Stefania Putzolu, residente a Poggio dei Pini. L’iniziativa ha successivamente incassato il sostegno del gruppo di minoranza «Poggini per Poggio», all’interno della Cooperativa. «Per ora abbiamo raccolto oltre 500 firme. Sia chiaro, non siamo contro i lavori per la messa in sicurezza della piazza, ma crediamo che quel progetto sia un inutile spreco di denaro e che si possano ottenere buoni risultati spendendo meno e adottando soluzioni meno impattanti», spiega Putzolu.

La richiesta è quella di aprire un confronto con il Comune per rivedere l’intervento prima che diventi definitivo. Sulla stessa linea Pierpaolo Nurchis, consigliere di minoranza della Cooperativa, che punta il dito contro le scelte alla base del progetto. «Questo è il progetto voluto dal presidente del Consiglio comunale Franco Magi, che ha imposto all’amministrazione questa piazza dopo aver ottenuto nel 2021 dalla Regione, in piena campagna elettorale, i fondi per poterla realizzare», sostiene Nurchis. «Concepita così, questa piazza non servirà a nessuno e avrà un grande impatto sulla natura». Da qui la richiesta di convocare un’assemblea pubblica per discutere le modifiche.

La risposta

La replica di Magi non si è fatta attendere. Il presidente del Consiglio precisa che il finanziamento è stato stanziato dalla Città metropolitana, e non dalla Regione, e respinge le contestazioni: «Contro questo progetto c’è solo uno sparuto gruppo di persone, più rumorose che numerose, affascinate dalla cultura woke, contro tutto e tutti».

Il tema del verde preoccupa anche Francesco Dessì, ex sindaco e oggi esponente della minoranza in Consiglio comunale. «Non vorrei che per fare spazio a questa piazza venissero abbattute le piante lì presenti», osserva.

Mediazione

A cercare di riportare il confronto sul piano tecnico è il sindaco Beniamino Garau, che assicura come non siano previsti abbattimenti di alberi e sottolinea che il progetto può ancora essere modificato. «L’obiettivo è mettere in sicurezza quella piazza. Il progetto ha già subito alcune modifiche, non c’è nulla di definitivo».

La partita, dunque, resta aperta. Da una parte i residenti che chiedono un intervento più rispettoso del contesto naturale, dall’altra l’amministrazione , che ribadisce la necessità di mettere in sicurezza la piazza e si dice disponibile al confronto. La petizione punta ora a trasformare le oltre 500 adesioni raccolte in un’occasione di dialogo pubblico.

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