Piazza Campioni d’Italia, panchine danneggiate dai vandali 

Ancora un episodio di vandalismo nel centro di Sestu. Questa volta i soliti, e stupidi, ignoti, se la sono presa con le panchine del piazzale Campioni d’Italia 1969/’70, nell’angolo che dà su via Dante: una è stata presa a calci fino a piegarla, e all’altra sono stati staccati dei pezzi. L’ennesimo caso di atti vandalici nella cittadina. «Me ne sono accorto ieri mentre facevo una passeggiata raccontava ieri un residente, Massimo Marras: «Hanno rovinato il nostro bel piazzale. Ci vorrebbero telecamere. La lista di episodi simili richiederebbe una pagina intera: di recente qualcuno ha danneggiato le transenne intorno al ponte pedonale sul rio Matzeu, lo scorso mese sono state colpite diverse auto con tanto di portiere ammaccate e vetri rotti, il peggio è accaduto la scorsa estate, quando due auto sono state date alle fiamme. E c’è una matrice comune. La voce pubblica racconta di gruppi di ragazzini, che la notte sono stati visti far danni per uno stupido divertimento. Così, non è tanto l’entità economica del danno a far male, quanto l’insicurezza che possa accadere di nuovo. «Ancora una volta dobbiamo constatare che ci siano dei giovanissimi che preferiscono rinunciare alle tante opportunità di costruire qualcosa di bello, e preferiscono distruggere», è l’amaro commento del vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita, «certamente come Comune ci tuteleremo anche legalmente, e provvederemo a sostituire le panchine danneggiate quanto prima. Per quanto riguarda l’installazione delle telecamere, prevediamo di investire ancora risorse per aumentarne il numero».

