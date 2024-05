Piazza Campioni d’Italia, ora la fontanella funziona 

Proseguono i lavori per rendere il piazzale Campioni d’Italia uno spazio accogliente, sicuro e funzionale. È stato completato l’allaccio all’acqua pubblica (e la fontanella finalmente funziona), mentre l’allaccio alla rete elettrica dovrebbe essere definito entro la prossima settimana. Si tratta dell’ultimo traguardo per poter organizzare nell’area della piazza il trasferimento del mercato settimanale. Restano invece molte in città, purtroppo, le fontanelle in città vecchie, rotte e non funzionanti. ( g.l.p. )

