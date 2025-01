Piazza Buozzi, si torna a casa 

Buone notizie per gli abutanti di piazza Buozzi: è stato consegnato alla ditta appaltatrice il secondo blocco dei lavori inerenti l’ultimo lotto degli interventi relativi alla riqualificazione del compendio.

I lavori

Nel primo stabile, infatti, sono in via di realizzazione gli interventi relativi alla ristrutturazione interna e, in seguito, verranno eseguiti i lavori nella parte esterna delle facciate. La consegna del primo lotto dei lavori è prevista per marzo e, nel frattempo, sono stati affidati alla ditta alla quale è stato aggiudicato l’appalto i lavori relativi al secondo stabile. L’importo complessivo (finanziamento regionale) per l’esecuzione dei lavori corrisponde a quattro milioni di euro, ovvero due milioni per ciascuno stabile. I lavori renderanno le case confortevoli e accoglienti e garantiranno la soluzione dei problemi legati alla umidità e alle infiltrazioni, che si verificarono anni addietro. Saranno 24 nuovi alloggi a canone sociale, dotati di ogni confort e restituiranno dignità al quartiere nella zona di Col di Lana. «Si tratta di un lavoro molto importante per l’amministrazione – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – ma soprattutto di fondamentale importanza per le numerose famiglie che vivono nel quartiere e che hanno dovuto affrontare molte difficoltà legate alle condizioni delle proprie abitazioni. Il nostro auspicio è risolvere definitivamente quei problemi e offrire una casa accogliente e confortevole per tutti. Lavoriamo – ha aggiunto – alla riqualificazione urbana al servizio del cittadino, con un piano di lavoro impegnativo e meticoloso che abbraccia con piccole e grandi opere il centro e soprattutto, le periferie». Un percorso di rigenerazione urbana e sociale e, nel contempo, una autentica boccata di ossigeno per tante famiglie. «Interventi strutturali molto importanti, sia interni che esterni – ha precisato l’assessora all’Urbanistica e al patrimonio, Giorgia Cherchi – abbiamo dato priorità a situazioni difficili e complesse, con un piano di lavori che restituirà dignità al quartiere. Con questo piano di lavori abbiamo cercato di eliminare e risolvere annosi problemi».

I residenti

Fra le famiglie che aspettano di rientrare in possesso delle loro case, c'è soddisfazione e tanta gratitudine, come racconta Rita Sulis «Non vedo l'ora di riavere la mia casa, dove sono cresciuta e dove conservo tutti i ricordi della mia vita. Vivo con mio fratello invalido. Sono molto felice di riavere la mia casa e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo». Queste famiglie possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, ma c’è invece chi aspetta risposte concrete per il futuro delle proprie abitazioni e per il decoro del quartiere. Sono gli abitanti del rione delle ex Casermette (c’è chi ingloba sotto questa definizione anche le case di piazza Buozzi ma in realtà gli edici e le problematiche sono differenti: «Felici per le famiglie che avranno finalmente una casa degna di tale nome – dice Lara Fenu, presidente del comitato Ex casermette – ora aspettiamo che anche le criticità che da sempre caratterizzano le nostre case e il rione possano essere affrontate in maniera definitiva».

