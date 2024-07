Piazza Buozzi in abbandono 

Rifiuti di ogni genere, erbacce puntualmente incendiate, carcasse di automobili che hanno subìto lo stesso destino: Piazza Buozzi è un’opera a metà.

Situata al centro del “Compendio delle Casermette”, e adiacente a uno dei muri di cinta delle scuole elementari “Villaggio Operaio”, l’area in questione è stata interessata nel corso degli anni da innumerevoli progetti di riqualificazione e riutilizzo: dal teatro Tenda di qualche decennio fa passando per tutte le giunte comunali che si sono succedute da allora. Nonostante i molteplici tentativi di restituire alla zona la dignità e il ruolo che si merita, Piazza Buozzi versa costantemente in uno stato di grave incuria e rischia il degrado. La facilità e l’assiduità con le quali ignoti abbandonano sul luogo ogni tipo di rifiuto, rendono pressoché vani i numerosi e puntuali tentativi di bonifica operati dall’assessorato competente.

Piazza Buozzi è “non luogo” che probabilmente ripensa a un passato nel quale non vi erano grandi aspettative ma solo un campetto in terra battuta dove i bambini giocavano a pallone e a nascondino, e al centro del quale nelle giornate di festa per la Madonna di Valverde, veniva posizionato l’Albero della Cuccagna.

