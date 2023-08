Piazza Berlinguer? Per ora può aspettare 

La piazza che il Comune dovrebbe intitolare a Enrico Berlinguer nel cuore del centro storico di Capoterra può attendere: nonostante la precedente amministrazione comunale avesse lasciato in dote 370mila euro per realizzare l’opera, occorrerà una variazione di bilancio per dare vita al progetto. Per i consiglieri di minoranza mancherebbe la volontà di dedicare uno spazio pubblico al politico sardo, la maggioranza garantisce che a rallentare i tempi è stato l’iter burocratico che il progetto ha dovuto affrontare: a oggi, in ogni caso, è impossibile stabilire quando i lavori per realizzare la piazza sul terreno che il Comune aveva acquistato dalla fondazione Berlinguer prenderanno il via.

I dubbi

«La verità – attacca l’ex sindaco, Francesco Dessì – è che il denaro che avevamo stanziato noi è stato utilizzato per realizzare altre opere. Mancava solamente l’approvazione del Consiglio comunale alla variante urbanistica che avrebbe dato la possibilità di riqualificare un’area nel cuore di Capoterra, che oggi versa in uno stato di degrado. Oltre ad acquistare il terreno dalla fondazione Berlinguer – che originariamente avrebbe dovuto ospitare la sezione locale del Pci grazie alla sottoscrizione degli attivisti locali – noi avevamo rilevato da un privato il terreno adiacente, in modo da creare un passaggio che mettesse in comunicazione via Indipendenza e corso Gramsci».

Per Carla Melis, consigliera di minoranza, non ci sarebbe la volontà politica da parte dell’amministrazione Garau di realizzare l’opera: «Il terreno in cui dovrebbe sorgere la piazza – ricorda – venne acquistato da mio padre e dagli altri simpatizzanti del Pci per realizzare la sezione. Il progetto poi non si concretizzò e la proprietà passò nelle mani della fondazione Berlinguer, dalla quale poi noi abbiamo rilevato quello spazio proprio garantendo che avremmo realizzato una piazza in nome dello statista sardo. La verità è che forse non la vogliono realizzare perché intitolata a Berlinguer».

Le rassicurazioni

Silvia Sorgia, assessora ai Lavori pubblici e vice sindaca, garantisce che la piazza si farà: «Noi non abbiamo di questi preconcetti, il progetto andrà in porto. A breve approveremo una variazione di bilancio per finanziare i lavori: l’obiettivo è appaltare l’opera agli inizi del prossimo anno».

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega il motivo per il quale i soldi lasciati dall’amministrazione Dessì siano stati utilizzati per altri scopi: «L’iter progettuale non era affatto completato, nel frattempo è arrivata una richiesta dell’Enel per il posizionamento di una cabina elettrica in quell’area, un’esigenza che ha dilatato ulteriormente i tempi. Personalmente, prima di realizzare quella piazza avrei sistemato quelle esistenti, ma questo è un altro discorso: abbiamo utilizzato quei 370mila euro per altre opere perché non aveva senso lasciarli fermi. La somma verrà comunque stanziata nuovamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA