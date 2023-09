Piazza Berlinguer? Il sindaco ha detto sì 

Piazza Enrico Berlinguer si farà: dopo il nuovo stanziamento messo a disposizione dalla Giunta Garau, il progetto ideato dalla precedente amministrazione guidata da Francesco Dessì e dal centrosinistra, verrà finalmente realizzato. La Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Beniamino Garau – stanziando nuovamente i 30mila euro che erano stati reindirizzati su altri capitoli - ha dunque dato il via libera alla realizzazione dell’opera intitolata al politico sardo.

In centro

La piazza sorgerà tra corso Gramsci e via Indipendenza, nel terreno che era stato acquistato dagli attivisti del Partito Comunista Italiano di Capoterra per realizzare quel progetto, mai concretizzato, di costruire la sezione locale del partito. Il lotto, con lo scioglimento dei Ds, era poi finito nelle mani della Fondazione Berlinguer, che gestisce il patrimonio immobiliare e culturale dell’ex Pci, per poi essere acquistato dal Comune durante l’amministrazione Dessì.

Il programma

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, illustra il cronoprogramma per la realizzazione dell’opera: «Abbiamo avuto il via libera dalla Tutela del paesaggio, che chiedeva qualche piccola modifica, e finalmente, la settimana prossima, in Giunta approveremo il progetto definitivo-esecutivo. Abbiamo anche pronto il decreto di demolizione di una stanza abusiva situata in via Indipendenza: i lavori cominceranno agli inizi del prossimo anno. Sarà una bella piazza, con una parete in corten e il nome in rilievo e retroilluminato».

La linea

Il sindaco Beniamino Garau garantisce di non avere mai avuto preconcetti riguardo al progetto: «Per proseguire l’iter abbiamo dovuto approvare alcune varianti, ma non abbiamo mai pensato di gettare via l’idea di realizzare questa piazza per puri motivi ideologici. In campagna elettorale avevamo detto che i progetti validi lasciati da chi ci ha preceduto sarebbero stati realizzati».

La storia

Efisio Demuru, ultimo segretario provinciale del Democratici di Sinistra, ripercorre la storia di quel terreno: «Credo sia doveroso realizzare questa piazza e dedicarla alla memoria di uno statista del calibro di Enrico Berlinguer. I comunisti di Capoterra con le proprie risorse acquistarono il terreno per realizzare la sezione del partito: l’opera pubblica che nascerà premierà i loro sforzi e, allo stesso tempo, tributerà il giusto riconoscimento a un politico dal grande valore morale e intellettuale».

Soddisfatto anche Tore Cherchi, presidente della Fondazione Berlinguer, ex sindaco di Carbonia e un passato da parlamentare nell’ex Pci: «Sono grato alla precedente e all’attuale amministrazione comunale di Capoterra per aver creduto in questo progetto, la figura di Enrico Berlinguer non è patrimonio solo della sinistra, ma di tutti gli italiani».

RIPRODUZIONE RISERVATA