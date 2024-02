Piazza Berlinguer, il cuore del paese 

La popolazione di Monastir si riappropria della storica piazza Berlinguer, modello iconico di un’epoca passata, chiusa da un anno e mezzo e riaperta da qualche giorno dopo i lavori di riqualificazione costati un milione di euro. Il recupero della piazza intitolata al segretario dell’ex Partito Comunista Italiano era compreso nel quadro di un progetto complessivo che prevedeva la manutenzione di tre spazi della cittadina (con una piazza di nuova istituzione) da 2 milioni e 600 mila euro complessivi.

Il piano

«L’intervento prende avvio nel 2019, quando l’Amministrazione decise di fare un concorso di progettazione per la riqualificazione di tre spazi urbani all’interno del paese: la piazza Berlinguer, la piazza Aldo Moro e l’area di via Macomer, non ancora ultimata, che diventerà una nuova piazza che abbiamo intitolato ai giudici Falcone e Borsellino», spiega Paolo Spiga, assessore comunale ai Lavori pubblici. «Obiettivo: creare nuovi spazi di aggregazione caratterizzati da un unico linguaggio, stile contemporaneo molto lineare ed elementi semplici, che diventassero punto di riferimento per la vita sociale del paese».

E se la piazza Berlinguer si candida ad ospitare eventi culturali e musicale, e la piazza Aldo Moro ha ampi spazi per mostre fiere mercati, la nuova piazza Falcone e Borsellino, invece, è caratterizzata da spazi dedicati allo sport, e spazi verdi.

Soddisfatto anche il vicesindaco Gianluca Lampis. «La piazza Berlinguer rappresenta un altro tassello di riqualificazione del centro urbano. Sarà nuovamente un punto di ritrovo e di socializzazione per tanti ragazzi e anziani non solo del vicinato. Inoltre potrà essere utilizzata, come in passato, dalle associazioni locali per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali. La piazza è stata negli anni 80/90 il punto di riferimento per la festa dell'Unità e per gli eventi estivi della Pro Loco».

La minoranza

Critica la minoranza del gruppo “Patto Civico per Monastir” guidata da Giuseppe Cinus. «Apprendiamo con sorpresa e sollievo la riapertura di piazza Berlinguer dopo una lunghissima chiusura e lavori durati più del previsto, sperando si tratti della sua riapertura definitiva, attesa da tempo e inizialmente prevista per lo scorso anno. Non è noto al paese in che modo l’Amministrazione intenda rendere fruibili questi spazi a servizio della collettività», commenta Cinus, perplesso per «la mancata valorizzazione del vecchio deposito dell'acqua, presente nella piazza Berlinguer, che necessiterebbe di un’attenzione particolare».