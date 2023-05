Piazza Barigau cambia volto 

Piazza Barigau, cuore pulsante del paese, avrà un nuovo volto. Il Comune ha indetto un concorso internazionale di progettazione per la “Realizzazione della Piazza dell’Arte - Campo Barigau”. L’intervento rientra nel più ampio progetto "Ulassai dove la natura incontra l'arte", e il costo è stimato in più di un milione e novecentomila euro. La riqualificazione e la valorizzazione interesseranno non solo campo Barigau ma anche le aree vicine, le strade circostanti la chiesa di San Sebastiano e la piazza attorno, l’opera di Maria Lai, l'area sportiva e il parco giochi, l’arco di Barigau. Spazio all’opinione pubblica. «Il vincolo principale è il mantenimento del carattere di “vuoto” e del ” verde spontaneo'” della piazza – precisano dal Comune – verrà coinvolta la comunità di Ulassai in modo che le idee scaturite saranno recepite e prese in considerazione dal vincitore». (f. l.)

