21 gennaio 2026 alle 00:35

Piazza Azuni, quartesi divisi sul Carnevale 

La chiusura di piazza Azuni per ospitare il palco e i festeggiamenti del Carnevale il prossimo 14 febbraio, fa discutere la città. Perché un provvedimento del genere non si era mai visto e perché tante sono le incognite legate al traffico. Ma questo esperimento potrebbe essere solo l’inizio per poter pensare a quella pedonalizzazione della zona di cui si parla da anni senza che mai si riesca a concretizzare.

«Per quanto mi riguarda trovo l’idea di spostare il palco del Carnevale in piazza Azuni molto bella», dice il presidente del centro commerciale Sant’Elena Filippo Simbola, «finalmente la piazza ritorna ad essere quello che è, una piazza. E spero sia un esperimento che potrà ripetersi». Questo perché, «sono fiducioso anche dell’impatto che si avrà sul traffico e non credo che ci saranno grandi disagi. Spero che sia il primo passo per pensare a una pedonalizzazione, ai tavolini fuori, come era negli anni Sessanta per farla ridiventare la piazza di tutti».

Più scettico il presidente del Centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu che dice, «bisognerà valutare in corso d’opera. La cosa che preoccupa è ovviamente la viabilità perché non sarà facile chiudere un tratto di strada così importante. Noi siamo sempre stati a favore della pedonalizzazione ma bisogna studiare alternative alla viabilità». La chiusura sarà valida soltanto la sera di sabato 14 febbraio: nei prossimi giorni la Polizia locale studierà tutte le modifiche e i percorsi alternativi.

