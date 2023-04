Piazza Argiolas diventa una palestra a cielo aperto 

Una vera riqualificazione di piazza Graziella Argiolas. Il triangolo di verde vicino al centro di Sestu, inaugurato nel 2018, è stato interessato in questi giorni da diversi lavori e si prepara a cambiare volto. «In questi anni abbiamo creato diversi spazi verdi e attrezzati anche per svolgere le attività sportive», spiega la sindaca Paola Secci. «Sono state portate avanti le riqualificazioni, con rifacimento delle gradinate e aggiunta di giochi per bambini, di piazza della Musica e di altre aree degradate come il parco della Legalità, piazza della Libertà, e il campo abbandonato da decenni in via Giuseppe di Vittorio».

La sindaca ricorda: «L’assessorato all’Ambiente sta proseguendo efficacemente alla realizzazione di questi spazi che andranno ad aumentare i servizi e il decoro della nostra cittadina». Graziella Argiolas resta una delle figure più amate della storia recente di Sestu, impegnata nel sociale e soprattutto nei gruppi scout. L’assessora Roberta Argiolas, responsabile di ambiente e verde pubblico, aggiunge: «Il Comune, beneficiario di un contributo ministeriale destinato agli investimenti per infrastrutture sociali, ha deciso di riqualificare l’area al lato della piazza Caduti Di Nassirya, legando uno spazio verde urbano all’attività sportiva. Grazie al lavoro svolto dall’amministrazione in sintonia con l’ufficio Ambiente, alla fine avremo un’area dotata di nuovo impianto d’illuminazione, con zona fitness, fontanella e panchine. L’obiettivo è quello di dar vita ad un nuovo spazio per la socializzazione in cui poter svolgere attività fisica all’aperto, in un ambiente verde, illuminato e sicuro». (g. l. p.)

