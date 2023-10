Piazza Arcipelaghi, via alla rivoluzione: addio allo sterrato 

Oggi compariranno i primi cartelli di divieto di sosta e le reti rosse che delimiteranno il cantiere. Poi prima dell’estate 2024 piazza Arcipelaghi (oggi uno sterrato che ospita le auto in maniera disordinata) sarà completamente riqualificata e diventerà la porta del lungomare Poetto, dove (più avanti) si fermerà la metropolitana lungo la tratta Bonaria-Poetto. L’area interessata è quella compresa tra l’ingresso di Marina Piccola, dove prima c'era il distributore di carburanti, «un luogo non luogo, disordinato e confuso nella distribuzione degli spazi, che rappresenta però uno dei punti d'accesso a una delle zone di pregio più importanti della città», dice il sindaco Paolo Truzzu.

Futuro

Il progetto (costo 3 milioni di euro del fondo di sviluppo e coesione) si sviluppa dunque lungo due direttrici: verso le abitazioni, dove troveranno posto una carreggiata Ztl e il marciapiede, e verso il mare e Marina Piccola, con la ridefinizione degli spazi verdi «mediante la salvaguardia delle alberature esistenti». Prevista anche la riqualificazione dei percorsi pedonali, per realizzare un ambiente accogliente, accessibile e senza barriere architettoniche, per la circolazione delle persone. Inoltre saranno installate nuove panchine, fontane, pergole e porta bici e un sistema di illuminazione per valorizzare la piazza durante la notte.

Sarà realizzata una corsia destinata al traffico (per residenti, concessionari delle attività balneari e nautiche), quindi una pista ciclabile, una corsia per i runners, tutte colorate in asfalto rosso-terra, come le altre già realizzate.

La scelta

«In Commissione lavori pubblici abbiamo seguito tutto l’iter del progetto di piazza Arcipelaghi, dallo stanziamento delle risorse alla fase progettuale», spiega Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori pubblici. «Abbiamo scelto di avviare i lavori adesso, a ottobre, dopo l’estate, con l’obiettivo di concluderli entro dieci mesi, per non creare “ostacoli” alla stagione estiva di quest’anno né a quella dell’anno prossimo. Piazza Arcipelaghi è la porta d’accesso al Poetto, l’amministrazione doveva fare una scelta: tenere quell’area così come è in questo momento, cioè uno sterrato disordinato, oppure creare una piazza completamente riqualificata, con arredi urbani e verde, che va a completare il lungomare di Cagliari». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA