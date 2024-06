Piazza Arcipelaghi, lavori senza intoppi: pronta entro luglio 

I sottoservizi sono già completati. Il basamento sul quale poggeranno la pavimentazione e le aree dove nasceranno gli spazi verdi terminati. È ancora un gigantesco (e confuso) cantiere piazza degli Arcipelaghi, ma quando mancano pochi mesi alla fine dei lavori (fine prevista il 24 luglio, così recita il cartello appeso alla rete che delimita il cantiere) la nuova porta del lungomare Poetto comincia a prendere forma.

L’area interessata è quella compresa tra l’ingresso di Marina Piccola e il vecchio sterrato di fronte a dove era presente il distributore di carburanti. La riqualificazione si sviluppa lungo due direttrici: verso le abitazioni, dove trovano posto una carreggiata Ztl e il marciapiede, e verso il mare con la ridefinizione degli spazi verdi. Prevista anche la riqualificazione dei percorsi pedonali, senza barriere architettoniche, l’installazione di nuove panchine, fontane, pergole, rastrelliere per le bici e un sistema di illuminazione per valorizzare la piazza durante la notte. Sarà realizzata una corsia destinata al traffico (per residenti e operatori commerciali), una pista ciclabile, una corsia per i runners, tutte colorate di rosso-terra, come le altre già realizzate. ( ma. mad. )

