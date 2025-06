Piazza Arcipelaghi, la prima parte apre tra dieci giorni  

Doveva essere pronta l’estate scorsa. Alla fine inaugurerà il 15 giugno. Con un anno di ritardo, quindi. Poco male, ormai. Ecco (finalmente) la nuova Piazza Arcipelaghi: quello che ero uno sterrato (di acqua e fango con la pioggia), utilizzato come parcheggio disordinato per le auto, sta per diventare un’elegante e accogliente porta di ingresso del lungomare Poetto. Ma, almeno all’inizio, inaugurerà solo una parte: quella di sinistra, guardando il lungomare, con le spalle a Marina Piccola. Per quella di destra, dove si stra completando il collegamento della pista e si sta replicando un sistema dunale come quelli che su tutto il lungomare per salvare la spiaggia, bisognerà aspettare un mesetto. Il sopralluogo della commissione Lavori Pubblici (alla presenza dell’assessore Yuri Marcialis) mette nero su bianco il nuovo cronoprogramma. Anche perché le pavimentazioni sono ormai quasi terminate e, contestualmente, si gli operai stanno intervenendo sulla sistemazione delle aiuole e delle aree verdi. Sono già in corso i collaudi tecnici delle opere, mentre alcune lavorazioni sono state oggetto di revisione per garantirne conformità e qualità. «Confermiamo che per l’estate piazza Arcipelaghi sarà pronta», spiega l’assessore Marcialis. «Apriremo in due step: da metà giugno la parte più grande sarà restituita ai cagliaritani, poi due settimane dopo sarà fruibile anche il corridoio lungo la pensilina». ( ma. mad. )

