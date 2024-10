Piazza Arcipelaghi, cantiere in ritardo 

La scadenza del 26 luglio non è stata rispettata, ma l’assessore Yuri Marcialis giura che piazza Arcipelaghi a novembre sarà a disposizione di cagliaritani e turisti. I lavori per la riqualificazione del nuovo spazio all’ingresso della spiaggia del Poetto sono finalmente al rush finale. Il cantiere, come la maggior parte in città, ha subito rallentamenti, ora però – se tutto fila liscio – per completare l’appalto mancano solo la posa della pavimentazione e le rifiniture.

Il rush finale

L’assessore all'Infrastrutturazione urbana Marcialis traccia la road map dell’opera. «Ci sono stati dei ritardi rispetto alla scadenza della consegna dell’opera perché abbiamo preferito fermare i lavori durante il periodo estivo per non creare disagi, con i mezzi, la polvere e il rumore, ai cagliaritani e ai turisti che si godevano il mare». La stagione però è finita e il cantiere è ancora aperto. «Sì, a settembre sono riprese le attività, purtroppo ci sono stati intoppi per l’approvvigionamento di alcuni materiali. Ora, però, siamo alle fasi conclusive, manca solo la fase di pavimentazione. Se non ci saranno intoppi – afferma l’assessore Marcialis – entro novembre l’opera dovrebbe essere conclusa».

Gli intoppi che hanno rallentato i lavori non sono mancati. L’opera si sarebbe dovuta concludere in dieci mesi e anche prima. Per stimolare la società a terminare quanto prima, tanto che il bando del Comune prevedeva anche un premio di produzione per l’impresa in caso di fine anticipata dei lavori. Così non è stato, anche perché i tecnici dell’impresa hanno dovuto effettuare alcunii “saggi”», cioè fori sul terreno che sono obbligatori e necessari per capire dove passano esattamente i sottoservizi, condotte di gas, acqua, collegamenti elettrici ed evitare così qualsiasi rischio di danneggiamento.

La riqualificazione

La nuova porta del lungomare Poetto tra un mese sarà finalmente completata. L’area che ha riguardato la riqualificazione di piazza Arcipelaghi, per trasformarla in una grande area piazza con verde, arredi urbani e spazi per la socialità, è quella compresa tra l’ingresso di Marina Piccola e il vecchio sterrato trasformato in parcheggio di fortuna di fronte a dove c’era un distributore di carburanti.

Il progetto, dal costo di 3 milioni di euro finanziato con il fondo di sviluppo e coesione, si sviluppa lungo due direttrici: verso le abitazioni, dove troveranno posto una carreggiata Ztl e il marciapiede, e verso il mare e Marina Piccola, con la ridefinizione degli spazi verdi salvaguardando le alberature esistenti». Il capitolato d’appalto prevede anche la riqualificazione dei percorsi pedonali, per realizzare un ambiente accogliente, accessibile e senza barriere architettoniche, per la circolazione delle persone. Inoltre saranno installate nuove panchine, fontane, pergole e porta bici e un sistema di illuminazione per valorizzare la piazza durante la notte. Sarà realizzata una corsia destinata al traffico (per residenti, concessionari delle attività balneari e nautiche), una pista ciclabile, una corsia per i runner, colorate in asfalto rosso-terra come le altre esistenti. (a. a.)

