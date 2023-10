Piazza Aramu invasa dai rifiuti 

Lo scenario è sempre lo stesso: nonostante nella zona ci siano cestini porta rifiuti, gruppi di ragazzini mangiano nei locali della zona e gettano tutto per terra, trasformando piazza Aramu in una pattumiera a cielo aperto.

Non che sia l’unico angolo della Marina maltrattato dagli incivili. Gli schiamazzi e le risse sono all’ordine del giorno, nonostante sporadici aumenti dei controlli. I problemi si verificano soprattutto nei weekend. Nei giorni scorsi, dopo l’ennesima rissa davanti ai clienti di un ristorante, molti residenti avevano chiesto più telecamere e soprattutto più prevenzione. Ma in tanti avevano sottolineato che non c'è più educazione. E anche sui rifiuti è stato chiesto un passo avanti. Anche se è chiaro che il problema non è solo, e non tanto, di chi deve pulire ma soprattutto di chi sporca.

