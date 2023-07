Piazza Angioy finalmente sarà pubblica 

Da fuori, un recinto cadente e tanta vegetazione anche sul marciapiede. Dentro, un giardino ricco di verde e di piante, che però quasi nessuno visita. Questa è piazza Giovanni Maria Angioy, un angolo ai più sconosciuto nel cuore di Sestu, davanti a via Cagliari.

Giardino pubblico

Si tratta di un angolo di verde sotto a una palazzina, dove si trova anche un asilo e un’attività di ristorazione. Tutto fa pensare che sia un giardino privato, ma sulla strada si fa ben notare la prima sorpresa: una targa che indica che invece si tratta di una piazza del Comune. Anche se proprio lì non c’è alcun ingresso. Per trovare i due ingressi occorre fare il giro dell’isolato, da via Europa e via Asia; anche se non sono segnalati. La situazione dura da molti mesi. Quasi nessuno frequenta il giardino, che è usato a volte dai bambini dell’asilo per giocare.

«L’area verde è stata costruita come parte degli impegni di lottizzazione dallo stesso costruttore della palazzina, che l’ha chiesta in affido, su un terreno appartenente al Comune», spiega Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano, «ma poi il costruttore l’ha abbandonata a se stessa dopo alcuni anni per cui il nostro ufficio tecnico si sta attivando con un’interlocuzione con loro, affinché levino le recinzioni e ci sia l'affido per la manutenzione da parte del Comune».

Un percorso lungo, ma che starebbe per concludersi, forse nelle prossime settimane. Esplorando il giardino, si vede che l’erba periodicamente viene tagliata, ma anche che è un po’ secca, complice il caldo; nel complesso sembra abbastanza curato, ma la situazione peggiora sul lato che dà su via Cagliari, dove la vegetazione ha invaso il marciapiede e schiacciato la recinzione. Una situazione che ha messo alla prova la pazienza dei residenti. Alla fine, qualche incivile ha anche tagliato la recinzione, che era ormai schiacciata dal peso dei cespugli.

Brutto biglietto da visita

«Questo non è certo un bel biglietto da visita per Sestu, inoltre c’è chi butta cartacce e rifiuti vari», dichiara Alessandro Casula, che abita vicino. Sul tema è stato girato anche un video pubblicato su un gruppo Facebook con centinaia di utenti, dove in tanti hanno fatto ipotesi sul perché la situazione si trascini così. «Molto presto avremo una nuova area verde», commenta l’assessora al verde pubblico Roberta Argiolas, «non possiamo che essere felici di acquisire un nuovo spazio che andrà ad arricchire il patrimonio del verde comunale. Il nostro obiettivo è far sì che i cittadini possano godere ed usufruire di sempre più aree verdi garantendone la dovuta manutenzione».

