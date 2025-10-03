VaiOnline
Formula 1.
04 ottobre 2025 alle 00:34

Piastri vola a Singapore Contatto Leclerc-Norris 

Singapore. Oscar Piastri, già leader del Mondiale, è stato il più veloce al termine delle libere sul circuito di Marina Bay, caratterizzate da una seconda sessione interrotta da due incidenti, bandiere rosse e un contatto in pit lane tra Charles Leclerc e Lando Norris con il ferrarista che è stato “solo” multato di 10.000 euro.

Le prestazioni

Piastri ha chiuso con il tempo di 1'30"714, mettendosi alle spalle di 0.132 millesimi la Racing Bulls di Isack Hadjar e di 0.143 la Red Bull di Max Verstappen terza. Attardate le Ferrari, con Leclerc nono (a 0”752) e Lewis Hamilton decimo a 0”777. Fernando Alonso (Aston Martin) era stato il più veloce nella sessione mattutina.

Il pasticcio

Dopo un’interruzione, mentre le monoposto sgomitavano per la posizione in pit lane al successivo semaforo verde, Leclerc è uscito dal box senza avvedersi dell'arrivo di Norris. La McLaren del britannico ha urtato il muretto ed é dovuta rientrare per montare una nuova ala anteriore. Norris ha ottenuto il quinto tempo, con la seconda Aston Martin di Lance Stroll sesta. Esteban Ocon, Carlos Sainz, Leclerc e Hamilton hanno completato la top 10. Solo 18° Kimi Antonelli, ma il bolognese della Mercedes si é dedicato soprattutto a percorrere un long run con gomme medie.

Oggi alle 11.30 la terza sessione di prove libere e, alle 15 le qualifiche per la tara che si corerà domani alle 14 italiane (diretta Sky Sport).

