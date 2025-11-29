VaiOnline
Formula 1.
30 novembre 2025 alle 00:19

Piastri “punzecchia” Norris 

Pole e successo nella Sprint mentre la Ferrari affonda 

Losail. A due Gran Premi dalla fine del mondiale piloti di F1 sono punti pesanti quelli conquistati da Oscar Piastri, vincitore della Sprint in Qatar, soprattutto per la scossa che danno al morale dell'australiano, giudicato il vaso di coccio tra Lando Norris - leader della classifica, ieri terzo - e Max Verstappen, quarto sulla distanza dei 19 giri.

Le qualifiche

E che intenda vender cara la pelle fino alla fine lo ha poi confermato prendendosi anche la pole position per la gara lunga (la sesta in carriera, tutte quest'anno), dove partirà davanti al compagno di scuderia Lando Norris. In seconda scatteranno la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell. Apre la terza Kimi Antonelli, davanti ad Adjar. Brutta qualifica delle Ferrari, così come da dimenticare era stata la Sprint: solo decimo Charles Leclarc, addirittura 18° Lewis Hamilton, fuori gioco già in Q1, per la terza volta consecutiva. Hamilton ha accusato un ritardo di oltre tre decimi da Leclerc, nonostante fossero partiti entrambi con gomme nuove e condizioni della pista identiche. A testimonianza dell'involuzione che ha subito il suo finale del 2025. Nel Q3 Leclerc é incappato in un brutto testacoda, fortunatamente conclusosi senza conseguenze.

La gara breve

Piastri ha iniziato la giornata riducendo a 22 punti il distacco dal compagno in McLaren e mettendone 3 tra se e Verstappen. Grazie a una gara dominata dall'inizio alla fine. Con un'ottima partenza dalla prima piazzola, é tornato alla vittoria tre mesi dopo la sua ultima, in Olanda. «Finora è andato tutto bene, senza problemi», ha commentato il ragazzo di Melbourne, come sua abitudine senza manifestare particolare gioia. Forse perché consapevole del fatto che Norris resta comunque il principale indiziato come successore di Verstappen sul trono della velocità a ruote scoperte. Al britannico (che mantiene un vantaggio di 22 punti quando ne restano 50 in palio, compresi quelli del Gp di Abu Dhabi) basterà il terzo posto domani per cogliere il primo titolo in carriera. Prosegue l'anno nero della Ferrari, che ha concluso la Sprint nelle retrovie. Tredicesimo Charles Leclerc, 17° Lewis Hamilton. Oggi si riparte con la gara lunga alle 17 (Sky Sport). Verstappen se vuole rimanere in lizza per il titolo, non ha altra scelta che arrivare davanti a Norris, al termine dei 57 giri del GP del Qatar.

RIPRODUZIONE RISERVATA

