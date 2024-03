Piantumazioni, prosegue il piano green 

Prosegue la sistemazione delle nuove piantine nei diversi quartieri cittadini.

Gli operai dell’Avr, la ditta che si occupa della gestione del verde in città, sono intervenuti in via San Benedetto dove nelle aiuole sono stati messi a dimora gli alberi di Giuda. Stesso intervento riguarderà anche via Manara dove tempo fa erano stati abbattuti i vecchi lecci attaccati dal cerambice della quercia, il temibile coleottero che scava gallerie nel legno minando la stabilità degli alberi. E tantissime altre piante e siepi saranno sistemate nei viali, nelle piazze e nei parchi della città che si veste di verde.

In tutto il piano prevede oltre 700 piantumazioni mentre prosegue nel frattempo anche la potatura di alcuni alberi come quelli del parco Matteotti dove è in corso il restyling di tutta l’aera verde con il ripristino di giochi e della grande fontana all’ingresso di via Marconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA