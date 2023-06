Piantine soffocate dall’erba: polemiche sul piano del verde 

L’amministrazione comunale di San Gavino ha investito 150mila euro per riqualificare diverse piazze del paese degradate: le aiuole del parcheggio di via Piave, l’area di via Trento, il parco di via degli Ulivi che, con una spesa di 35mila euro, dovrebbe diventare un’area fitness gratuita a disposizione dei cittadini. Un progetto ambizioso che sembrava aver cambiato in meglio il volto del paese, ma con l’arrivo delle piogge e l’aumento delle temperature la maggior parte di questi spazi verdi è stata invasa dall’erba (ora ingiallita) e molte delle piantine messe a dimora sono state coperte dalle sterpaglie. Una delle aree più degradate è quella di via degli Ulivi.

È molto critico il consigliere Stefano Altea: «Dei 150mila euro spesi nelle diverse aree restano solo qualche erba aromatica, dei sentieri immersi nelle erbacce e tante altre piantine che si sono già seccate. Questo epilogo era facilmente prevedibile nel momento in cui non è stato previsto un sistema di irrigazione e la manutenzione è stata completamente disattesa». Ma il sindaco Carlo Tomasi difende le scelte della sua amministrazione giunta ormai al suo decimo anno di attività: «Piano piano puliremo tutte le aree ancora coperte dalle erbacce. Abbiamo già pulito intere zone del paese. Le piogge dell’ultimo periodo non ci hanno certo aiutato, ma abbiamo già eseguito numerosi interventi, tra gli ultimi il comparto Nuraci, piazza Giovanni e strade collaterali e l’area di Santa Severa». ( g. pit. )

