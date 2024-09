Pianti e preghiere per Sant’Elena 

L’ emozione è sui volti dei fedeli che aspettano la loro patrona: qualcuno piange, altri si fanno il segno del croce, c’è chi si inginocchia. Dietro il simulacro una schiera di fedeli, più forte delle raffiche di maestrale che cercano di ostacolare il passaggio.

Festa di popolo

Le celebrazioni in onore di Sant’Elena, hanno vissuto ieri il loro momento più intenso con il passaggio della processione e forse un corteo così lungo, non si era mai visto. Per la prima volta i buoi non sono solo quelli che accompagnano il carro su cui è adagiata la patrona, ma ce ne sono tanti altri che incedono eleganti davanti al corteo.

E poi ci sono le confraternite, i cavalieri, le associazioni, i gruppi folk, la banda musicale Città di Quartu, gli scout, l’oratorio. In testa, il comitato di Sant’Elena con il presidente Antonio Longoni, i carabinieri a cavallo , i sacerdoti e le autorità comunali. C’è la presidente del consiglio Rita Murgioni con la giunta, ci sono i consiglieri e in chiesa c’è anche il sindaco Graziano Milia. E c’è don Euphrem vicario della basilica, arrivato lo scorso giugno, che ha negli occhi un’emozione particolare per questo debutto.

Strade addobbate

In via Bonaria, come sempre hanno fatto le cose in grande: le palme sugli usci, i copriletti di pizzo alle finestre, le bandierine colorate, gli striscioni e sa ramadura a cui partecipano anche tantissimi bambini. Così il passaggio di Sant’Elena diventa la festa di tutto un quartiere e non solo. «Ci siamo mobilitati tutti per rendere la strada più bella possibile» racconta Maria Teresa Marini, «non solo chi abita in via Bonaria ma anche persone che sono venute da altre zone».

L’emozione è nel cuore dei fedeli che partecipano da anni a questo momento. Caterina Pinna ha 70 anni e questa è la sua 40 processione. «La prima volta me la ricordo bene» racconta, «eravamo a casa di mia mamma sul balcone in via Diaz: l’aveva addobbato con i copriletti di pizzo e aspettavano con trepidazione il passaggio della Santa. È meraviglioso questo coinvolgimento di tutta la città». Isa Corona di anni ne ha 75. «Sono quartese quindi solo questo basta per far capire cosa significhi per me la festa di Sant’Elena. Una processione così è unica, non c’è da nessun altra parte».

I gruppi

I volti della processione sono anche quelli dei gruppi folk, impeccabili nei loro abiti tradizionali che questa volta indossano per fortuna senza la sofferenza del caldo afoso. Tra questi c’è quello di Giulia Cogoni 28 anni del gruppo folk Città di Quarto: «La prima volta in processione avevo quattro anni e da allora non sono mai mancata. La cosa più bella? Quando passiamo nelle strade addobbate dove si vede il grande amore per la loro patrona». In tarda serata il ritorno in basilica e la benedizione del Lingum Crucis.

Gli ultimi eventi

La festa prosegue anche oggi, giorno di Sant’Elena. In basilica le messe cominciano alle 6 ogni ora fino alle 10. Alle 11,30 ci sarà la solenne concelebrazione presieduta da don Mario Farci preside della pontificia facoltà teologica della Sardegna, animata dal coro della basilica. Poi in serata la messa delle 19. Proseguono anche i festeggiamenti civili: alle 17 in piazza Sant’Elena giochi e spettacoli per i bambini a cura dell’associazione Il Cocomero e i giochi gonfiabili di Event Store, mentre alle 22 sarà la volta dell’atteso concerto di Raf che celebra i 40 anni della sua hit Self Control.

