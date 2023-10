Piantedosi: «La Sardegna non è terra di mafie» 

Immigrazione irregolare, infiltrazioni mafiose, conflitto in Medio Oriente e possibili attacchi terroristici, organizzazioni criminali legate al narcotraffico, attentati agli amministratori pubblici: tanti i temi importanti sul tavolo della Prefettura di Cagliari, ieri alle 13 nella riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Giuseppe De Matteis, con un ospite d’eccezione, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Sulla guerra in Medio Oriente c’è la massima attenzione ma per ora non ci sono pericoli per il nostro territorio e per la Sardegna», spiega il capo del Viminale. «Immigrazione irregolare e terrorismo? La nostra intelligence è sempre al lavoro per intercettare personaggi potenzialmente pericolosi. Mafia in Sardegna? Questa è una terra immune». E poi l’annuncio: «Il Governo è attento alla Sardegna e a Cagliari: gli organici delle forze di polizia verranno potenziati».

Il comitato

Piantedosi arriva puntuale all’appuntamento in Prefettura, preceduto di pochi minuti dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, accompagnato dal questore di Cagliari, Paolo Rossi. Piazza Palazzo è blindata. Attorno al tavolo i rappresentanti delle varie istituzioni, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, e il sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu. «Abbiamo analizzato», sottolinea il ministro dell'Interno a riunione conclusa, «attentamente i vari fenomeni presenti nel territorio sardo: gli attentati agli amministratori con numeri sensibili, il versante criminale legato agli assalti ai blindati portavalori, il traffico di droga e la coltivazione di piantagioni di marijuana per arrivare al narcotraffico. E abbiamo fatto un’analisi completa anche su Cagliari. Ho rassicurato tutti sull’impegno del Governo garantendo rinforzi per le forze di polizia».

Il conflitto

Inevitabili i timori per il conflitto in Medio Oriente e per le possibili conseguenze sulla sicurezza in Italia e nell’Isola. «Gli eventi internazionali sono elemento di preoccupazione», evidenzia Piantedosi. «Ma voglio lanciare messaggio rassicurante: il problema non è alle porte». In passato l’immigrazione irregolare è servita per far arrivare in Europa potenziali terroristi sfruttando, come accaduto, una delle principali porte d’accesso: le coste meridionali dell’Isola. Il ministro dell’Interno su questo punto è chiaro: «Abbiamo un sistema di intelligence di alto livello, tra i primi al mondo. Anche in questi mesi di tensione migratoria sono stati intercettati alcuni soggetti per la loro adesione a forme di radicalizzazione. Ribadisco: siamo attrezzati per filtrare e individuare eventuali personaggi potenzialmente pericolosi». E proprio nel comitato nazionale al Viminale sulla crisi in Medio Oriente di lunedì si è parlato anche di rotte migratorie a rischio e possibili complicazioni. «Lo scenario potrà cambiare ma per ora non ci sono elementi di preoccupazione per la Sardegna».

La “mafiosità”

La possibile infiltrazione mafiosa emersa nell’inchiesta dei Ros con collegamenti tra criminalità organizzata e mondo politico è stato un altro elemento che il ministro analizza: «C’è la massima attenzione, ma non perché ci siano dei collegamenti con questa indagine che è in una fase iniziale e su cui non entro in merito. In generale il territorio sardo, per una sua struttura sociale, è refrattario al fenomeno mafioso tradizionale. Ci sono però elementi criminali legati al narcotraffico e a forme violente che impongono di tenere sempre alto livello di attenzione perché la mafiosità venga tenuta fuori dal contesto sardo. Perché l’Isola non è terra di mafie».

La maglia rossoblù

In mattinata, prima di recarsi a Sinnai, il ministro ha fatto visita al centro sportivo del Cagliari Calcio ad Asseminello. Il presidente Tommaso Giulini gli ha regalato la maglia rossoblù con le firme dei giocatori. «Ho incontrato Claudio Ranieri, lo staff tecnico e quello societario», racconta Piantedosi. «Ho una grande passione calcistica da quando sono nato. Ricordo il grande Cagliari del 1969-1970: mi è rimasto nel cuore. Ora non sta andando bene ma c’è la garanzia di avere una squadra, una società e un allenatore per uscirne. Poi chissà magari la mia visita potrebbe portare fortuna», conclude sorridendo.

L’allarme

Chi lancia un allarme è il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: «Il fenomeno dell’immigrazione e dell’accoglienza è a un livello di saturazione. Siamo in grossa difficoltà. Chi arriva qui resta e diventa potenzialmente utile per chi si occupa di spaccio e traffici di droga, contribuendo a creare un senso di insicurezza». Il primo cittadino ringrazia Piantedosi per l’annuncio del potenziamento degli organici delle forze dell’ordine: «Questo potrà garantire un miglior controllo del territorio. Sulla malamovida infine si sta facendo molto con l’impegno della Prefettura e delle forze dell'ordine. Ma ci sono situazioni da risolvere come la vendita di alcolici in piccoli negozietti presenti nel centro storico: serve un intervento a livello normativo per consentire maggiore capacità di azione a istituzioni e forze dell’ordine».

RIPRODUZIONE RISERVATA