Piantedosi in Senato: «Almasri rimpatriato perché è pericoloso» 

Almasri è stato espulso dal nostro Paese perché era un «soggetto pericoloso». A 48 ore dal caso politico del generale libico ricercato dalla Corte dell’Aja per crimini di guerra, prima arrestato e poi rilasciato dalle autorità italiane, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dà la sua versione al Senato. Una volta scarcerato su disposizione della Corte d’Appello, Almasri è stato «rimpatriato a Tripoli, per urgenti ragioni di sicurezza, con mio provvedimento di espulsione, vista la pericolosità del soggetto» e perché dal momento del rilascio «era a piede libero in Italia».

Ministri denunciati

Ma il il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, chiede che sia la premier a riferire alle Camere: «Si tratta di una decisione politica del governo italiano che ha riportato un criminale in Libia con un aereo di Stato. Questa decisione è stata presa a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni non può nascondersi dietro i suoi ministri e deve venire in Parlamento a spiegare cosa è avvenuto». Sabato la Corte dell’Aja ha spiccato un mandato d’arresto sul generale libico per crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella prigione di Mittiga, vicino a Tripoli, dal febbraio 2011. Almasri era in giro per l’Europa, aveva già attraversato Regno Unito, Belgio e Germania e domenica era arrivato da poco a Torino quando è stato portato in carcere dalla polizia. Martedì però è stato rilasciato su disposizione della Corte d’Appello: la Corte penale internazionale non aveva in precedenza trasmesso gli atti al ministro della Giustizia. Almasri, rimpatriato su un volo di Stato, è stato portato in trionfo da decine di suoi sostenitori. Accese le proteste dell’opposizione e della stessa Corte penale internazionale, ma il ministro degli Esteri Antonio Tajani non ci sta: «L’Aja non è il Verbo, non è la bocca della verità. Si possono avere opinioni diverse. L’Italia non è sotto scacco di nessuno, siamo un Paese sovrano e facciamo la nostra politica», aggiunge. E se l’Ue si sfila («Non è la Commissione che deve attuare le decisioni della Corte, sono gli Stati membri», Angelo Bonelli di Avs attacca: «Le parole di Tajani contro la Cpi sono sconsiderate». E l’avvocato Luigi Li Gotti, sottosegretario alla Giustizia nel governo Prodi, ha denunciato la premier, i ministri dell’Interno e della Giustizia e il sottosegretario Mantovano per favoreggiamento personale e peculato, mentre su Almasri parla David Yambio, portavoce di Refugees in Libya: «Me lo ricordo bene, era il capo, lui stesso era un torturatore, era lui a dare gli ordini di uccidere, di sparare e di ridurre in schiavitù. Il suo ruolo evidente, era il capo a Mitiga, ma anche al lager di Jadeda e in altre strutture».

