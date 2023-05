Piantedosi: il nazifascismo come le mafie 

Lotta alla mafia e ai traffici di droga, gestione dei flussi migratori anche attraverso l’imminente accordo con Tunisi, la sicurezza delle città: sono i temi della breve visita palermitana del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha fatto tappa alla Stele di Capaci e poi ha partecipato alla presentazione di “Non ci avete fatto niente”, il libro di Tina Montinaro, moglie di un agente di scorta ucciso con Giovanni Falcone. Piantedosi ha paragonato la criminalità organizzata al nazifascismo: «È stato un po’ faticoso spiegare la scelta di essere a Castelvetrano nel giorno della Liberazione. Non era un modo per sviare e deviare dalla celebrazione del 25 aprile, ma per lanciare un messaggio chiaro: la mafia e il nazifascismo hanno tratti in comune, modelli che si propongono alla società con la violenza e la sopraffazione. La concezione della violenza come elemento di regolazione dei rapporti e la compressione della libertà di pensiero».

