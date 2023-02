Piantedosi, frecciata da FdI L’Osservatore Romano: chi parte non ha alternative 

Non si placa la bufera sul ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le opposizioni chiedono le scuse per le parole, bollate come «disumane», pronunciate del titolare del Viminale davanti alle tv all'indomani del naufragio in cui sono morte almeno 64 persone («la disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli»), e sollecitano un'informativa assieme al ministro delle Infrastrutture Salvini sulla macchina dei soccorsi. Ma la stessa esigenza si fa largo anche nella maggioranza.

Dopo un giorno in pressoché totale silenzio, da Fratelli d'Italia si alza la richiesta di chiarimenti: «Se ci sono state lacune noi lo dobbiamo sapere». Di ritorno da Parigi, dove ha incontrato il suo omologo francese Darmanin, il ministro Piantedosi si presenta in Senato per un'audizione in commissione Affari costituzionali. Un appuntamento già programmato, ma che dopo la tragedia sulle coste calabresi diventa l'opportunità per un primo confronto. Piantedosi conferma la linea del Governo, chiarisce il senso delle sue parole, spiega di non avere motivi di ritenere che ci siano stati errori o sottovalutazioni.

Ma Pd, M5S e Terzo Polo chiedono al governo una ricostruzione accurata dei fatti. «Il punto - dice il senatore del Pd Andrea Giorgis - è: che cosa ha fatto il governo tra le ore 22.30 e 4.10?». Occorre sapere, chiede la capogruppo 5S Barbara Floridia, «cosa si poteva fare e non si è fatto, anche per migliorare in futuro le azioni di salvataggio». «Non è una richiesta che FdI lascerà alle opposizioni - è quindi intervenuto il presidente della Commissione Alberto Balboni, di Fratelli d'Italia - Noi siamo i primi a chiederlo, perché non si può lasciare una nave piena di bambini in balia delle onde. Ma rifiutiamo la strumentalizzazione politica».

Anche l'Osservatore Romano interviene per rispondere indirettamente a Piantedosi: «Chi lascia il proprio Paese - scrive il giornale del Papa in editoriale in prima pagina - lo fa perché non ha alternative, perché la sua stessa vita è a rischio».

