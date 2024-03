Piantedosi-Bari, è già un caso 

Il Consiglio comunale di Bari, a tre mesi dalle elezioni, rischia di essere sciolto per mafia. Tutto dipenderà dalla commissione di accesso nominata ieri dal prefetto di Bari, Francesco Russo, su input del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Se si dovesse arrivare allo scioglimento e alla nomina di un commissario le elezioni slitterebbero sino a 18 mesi. «Oggi è stato firmato un atto di guerra nei confronti della città di Bari», ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro anticipando sui social la notizia appresa poco prima dallo stesso ministro. «L’atto - ha aggiunto - come un meccanismo a orologeria, segue la richiesta di un gruppo di parlamentari di centrodestra pugliese, tra i quali due viceministri del Governo e si riferisce all'indagine per voto di scambio in cui sono stati arrestati tra gli altri l'avv. Giacomo Olivieri e la moglie, consigliera comunale eletta proprio nelle file di centrodestra».

Nelle settimane scorse i parlamentari pugliesi incontrando Piantedosi hanno chiesto di valutare le presunte infiltrazioni mafiose nel Consiglio comunale all’indomani dell’arresto di 130 persone, per un’inchiesta della Dda barese che ipotizza un intreccio mafia-politica con scambio di voto alle Comunali del 2019. In manette anche la consigliera comunale Maria Carmen Lorusso, eletta grazie, questa l’ipotesi accusatoria, ai voti dei clan nel centrodestra e poi passata in maggioranza. «Incuranti delle parole del Procuratore distrettuale antimafia - accusa Decaro - che in conferenza stampa ha detto testualmente: “L’amministrazione comunale di Bari in questi anni ha saputo rispondere alla criminalità organizzata”, gli stessi soggetti che nel 2019 hanno portato in Consiglio Comunale due consiglieri arrestati per voto di scambio, ora spingono per lo scioglimento di un grande capoluogo di regione, evento mai successo».

E mentre dal Pd la leader Elly Schlein si dice «basita» e il sindaco di Pesaro e presidente delle Autonomie Locali Matteo Ricci solidarizza con Decaro, ricordando che gira con la scorta «per le battaglie contro l’illegalità che ha fatto nella sua città», il Viminale precisa che l’accesso ispettivo «non è pregiudizialmente finalizzato allo scioglimento del Comune bensì ad un'approfondita verifica dell'attività amministrativa, anche a tutela degli stessi amministratori locali che potranno offrire, in quella sede, ogni utile elemento di valutazione».

