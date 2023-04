Piantedosi a Lampedusa: «Task force sugli sbarchi» 

Dopo i 4 naufragi di lunedì nel mare di fronte a Lampedusa, con due morti recuperati, almeno 20 dispersi e 165 migranti salvati, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi (che per il 25 Aprile aveva in programma lo svelamento dell'auto della scorta di Falcone a Castelvetrano) ha deciso per una visita lampo sull'isola.

L'hotspot è di nuovo sovraffollato, con oltre 2400 ospiti dopo gli ultimi arrivi: 1900 in 24 ore, di cui 700 lunedì notte. «Penso a soluzioni che abbiano una proiezione di gestione ordinata dei flussi, ma anche che di fatto spostino altrove il problema», ha detto il ministro incontrando il sindaco Filippo Mannino. E all'isola, ha assicurato Piantedosi, sarà dedicata una task force, un ufficio del ministero che si occupi dell'emergenza. «Noi dobbiamo lavorare affinché Lampedusa diventi l'ingranaggio di un meccanismo più ampio che funziona», ha aggiunto, «e nello stesso tempo aiutare la gente che è all'addiaccio o in mezzo ai liquami».

Intanto esplode il caso di un 27enne marocchino che sarebbe stato picchiato nel Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) per aver chiesto con veemenza di poter parlare col suo avvocato. La denuncia è partita dal gruppo Mai più lager-No Cpr, che sui social ha diffuso anche un video del giovane dolorante nella sua cella. Diversa la versione della questura di Gorizia: all'interno del Centro era in corso una rivolta.

