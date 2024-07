Piante mediterranee per abbellire le aiuole del centro 

Ad Assemini, dopo le manutenzioni di piazza Sacro Cuore, arriva anche l’arredo del verde urbano ad abbellire le aree dove ormai da poco più di tre mesi sono sorte le due nuove rotonde tra via Sardegna, via Carmine e via Cagliari. Da alcuni giorni gli spiazzi interni ai cordoli che le definiscono, prima sterrati, hanno visto la posa degli strati di fondo in cui sono in via di realizzazione le aiuole andando così a completare definitivamente i lavori.

«La sistemazione delle aiuole – dice l’assessora Alessia Meloni – fa parte del progetto delle rotonde, che prevedeva la messa a dimora di essenze autoctone a basso consumo idrico». Così l’elicriso e le altre piante sono stati adagiati ordinatamente su un fondo specifico studiato per evitare sprechi d’acqua e al contempo, arredare piacevolmente il nuovo spazio urbano.

Plaude anche la minoranza consiliare con Niside Muscas che afferma: «Continuo a ritenere che occorre riappropriarsi del bello. Il verde ben curato non solo crea bellezza, ma contribuisce ad abbassare le temperature, dona serenità e sentimenti positivi. Per questo deve esserci una progettazione complessiva e una visione uniforme di città, anche da questo punto di vista». Conclude il primo cittadino Mario Puddu: «Le essenze mediterranee tipiche della nostra Sardegna renderanno questo scorcio di Assemini, oggi funzionale grazie al nuovo assetto, anche bello da vedere».

