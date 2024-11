Piante mediterranee e alberi per abbellire le piazze del paese 

Specie endemiche per valorizzare le aree verdi del paese e creare nuovi spazi in armonia con la natura circostante. Sarà completato il progetto Pratzas avviato da Comune di Dolianova negli anni scorsi per la riqualificazione delle piazze Funtana Noa, San Giorgio, Funtana de Concia, la Madonnina, Stazione, dei Lavoratori, Municipio e dei Pisani con un investimento di oltre ottocentomila euro.

Il progetto esecutivo prevede la messa a dimora di arbusti di macchia mediterranea (rosmarino, cisto, mirto) e di erbe aromatiche a cespuglio (lavanda, timo) con pacciamature di conifera naturale nelle piazze dove sono stati già sistemati o recuperati gli alberi ad alto fusto.

Saranno invece piantati nuovi alberi (schinus molle e falso pepe) nelle piazze Funtana ‘e Concia e Madonnina. In quest’ultima piazza sarà rifatta, con le stesse caratteristiche del monumento precedente, la statua della Madonna rimossa nei mesi scorsi.

Nel progetto sono compresi anche gli allacci idrici e fognari. Obiettivo del Comune è quello di favorire l’aggregazione sociale in luoghi molto frequentati in passato per la presenza di fontane, pozzi, lavatoi e steli votive. La spesa prevista nel bilancio dell’amministrazione comunale di Dolianova è di circa 76mila euro.

