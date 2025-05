Piante in regalo per abbellire giardini e balconi 

Una piantina da ricevere e da curare per dimostrare il rispetto per la natura. È stata un successo la tappa al mercatino rionale di via Della Musica ieri mattina, dell’iniziativa “Orto in vaso”, nell’ambito del festival dello sviluppo sostenibile 2025, organizzato dal parco di Molentargius con il patrocinio del Comune per il progetto “Seminiamo il futuro”, finanziato dalla Regione.

Per tutta la mattina decine di persone si sono avvicinate agli stand appositi per prendere in regalo piantine e fiori da mettere nel proprio orto o in balcone. Tutti provenienti dall’orto in vaso, realizzato grazie alla partecipazione di tanti collaboratori, scuole e l’impegno degli operatori del Ceas Molentargius.

Le piante sono piccole, ma portano con loro un messaggio potente: con cura, passione e un po’ di pazienza, anche un semplice balcone può diventare un angolo di autoproduzione sostenibile e bellezza. L’incontro di ieri è stato un incontro informale tra cittadini, mamme, famiglie, nonni, visitatori e operatori del Ceas per scoprire tutti insieme la magia delle piante che diventano cibo sano e autoprodotto. La giornata rientra tra le attività del Festival dello sviluppo sostenibile 2025, Agenda Sardegna 2030, un’occasione concreta per promuovere stili di vita sostenibili, anche a partire da un semplice vaso.

