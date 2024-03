Piante in mostra: Primavera in giardino 

Due giornate dedicate al mondo del verde in tante declinazioni. Sabato 23 e domenica 24 appassionati e addetti ai lavori si ritroveranno a Donigala per Primavera in giardino, al Ros’e mari Farm & Greenhouse. Esperti internazionali della scena del verde declineranno l’argomento: “Il giardino ribaltato. Cambiano le regole e il modo di intendere e interpretare il giardino”. Sabato il simposio: dalla progettazione alla tutela e gestione del verde in ambiente mediterraneo. Relatore della lectio magistralis sarà James Basson, paesaggista inglese di fama internazionale che ha raccolto premi e ideato progetti in tutto il mondo. Curato dall’associazione Landplants Sardinia, l’evento è animato dal vivaista Italo Vacca e dal paesaggista Leo Minniti di Milis. Diverse decine di operatori specializzati, provenienti da tutta Italia e dall’estero porteranno il meglio delle loro produzioni, con collezioni di piante rare e di difficile reperimento sul mercato nazionale: dagli arbusti alle rose, dalle aromatiche alle perenni, dai frutti antichi agli agrumi da collezione.

Nel pomeriggio del 23 e la mattina del 24 il popolare Salotto verde, condotto dalla giornalista e scrittrice Mimma Pallavicini. Spazio a discussioni, presentazione di libri, laboratori, mostre, incontri con studiosi e maestri giardinieri. Per i bambini giochi, costruzione di oggetti e una piccola biblioteca.

