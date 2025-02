Piante in dono al Comune 

Prosegue l’ondata di solidarietà dopo i roghi devastanti che hanno colpito il Montiferru nell’estate del 2021. Oggi alle 11 a Cuglieri, nella sala teatro dell’ex Seminario in via Vittorio Emanuele 61, è fissata la presentazione dell’iniziativa “Un gol per la natura” che prevede la donazione da parte del comitato regionale della Figc, insieme alla Lega nazionale dilettanti e Forestas, di 250 piante al Comune. Poi in piazza “Maresciallo Capo Gianfranco Deriu” verrà deposta la pietra con la targa a ricordo della giornata. ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA