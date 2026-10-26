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Isili.
27 ottobre 2026 alle 00:26

Piante di ulivo in concessione 

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L’amministrazione cittadina di Isili concede temporaneamente le piante di ulivo di proprietà comunale, circa 70 esemplari distribuiti su tutto il territorio, con una finalità specifica e destinata esclusivamente alla raccolta delle olive in questa stagione.

Il requisito necessario per accedere alla concessione è avere la residenza nel territorio comunale, da autocertificare unitamente alla domanda con cui si chiede di partecipare. L’aggiudicazione sarà effettuata tramite un’offerta migliorativa al rialzo partendo da una base d’asta pari al 20 per cento del ricavato della vendita delle olive.

L’attività di raccolta deve essere eseguita personalmente dal titolare della concessione. La domanda si partecipazione deve essere presente entro le 11 di domani.

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