Piante di marijuana, arrestato un 60enne 

Nel 2012 era finito nei guai per aver coltivato più di cento piante di marijuana. A distanza di tredici anni Marco Camba, 60 anni, ha ripreso, come emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Cagliari, l’attività nel cortile della sua abitazione a Flumini di Quartu: i Falchi, dopo un periodo di osservazione hanno effettuato un blitz sequestrando una piccola piantagione di marijuana, con una decina di piante alte circa tre metri e mezzo. Alcune erano già in fase di essiccazione. Recuperati anche cento grammi pronti per essere venduti. Su disposizione del pm di turno il sessantenne è stato arrestato e processato per direttissima. Difeso dalle avvocate Anna Maria Busia e Roberta Cannas, ha ottenuto dal giudice i termini a difesa: dovrà attendere la prossima udienza con la misura dell’obbligo di dimora. La difesa ha chiesto la perizia sulle piante.

Le indagini dei Falchi della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, su alcuni movimenti sospetti di piccoli spacciatori hanno permesso di arrivare a un’abitazione a Flumini di Quartu. Secondo i sospetti la marijuana messa in vendita proveniva da queste zone. Individuata la casa, i poliziotti hanno effettuato la perquisizione, sequestrando le piante nascoste – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – tra altri alberi. L’area, come emerso dagli accertamenti degli agenti, sarebbe stata allestita con strumenti per l’essiccazione e per la lavorazione delle piante. Per la difesa l’assenza di confezionamento delle sostanze e di bilancini rende la perizia sulle piante fondamentale. (m. v.)

