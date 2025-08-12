VaiOnline
Via Trieste.
13 agosto 2025 alle 00:33

«Piante anziché barriera antirumore» 

Vertice con le assessore Corda e Demurtas, protesta dei commercianti 

I commercianti di via Trieste dicono sì al verde e alle fioriere in una delle strade più trafficate della città mentre contestano le barriere antirumore previste nel progetto del Comune. Ieri in Municipio un gruppo di operatori si è confrontato con l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda e la vice sindaca Natascia Demurtas alla presenza dei rappresentanti del Presidio turistico nuorese e del gruppo di opposizione consiliare Progetto per Nuoro. Al centro dell’incontro eventuali modifiche da apportare e le perplessità inerenti l’installazione di una barriera antirumore sul muro che da via Trieste si affaccia sul futuro centro intermodale.

Gli operatori

«Crediamo che la barriera antirumore crei un problema per le nostre attività, anche per via di una “stagnazione” dello smog in una delle vie più trafficate», dicono i commercianti. «La proposta alternativa che non costituirebbe un aumento della spesa è l’installazione di fioriere con alcuni oleandri, di fondamentale importanza anche per la sicurezza stradale. Una soluzione in linea con la sostenibilità e il decoro urbano», afferma Alessandro Melis, presidente del Presidio turistico nuorese.

I pannelli

Sulla stessa linea Antonio Fancello dello storico negozio di artigianato: «Dal punto di vista dell’inquinamento dell’aria e acustico non siamo d’accordo con l’installazione delle barriere, preferiamo un po’ di colore. La Giunta attuale ha ereditato il lavoro, ma questo non risolve il problema, in quanto, da quel che è emerso dalla riunione, i pannelli trasparenti da installare (alti un metro e mezzo) dovrebbero già esser stati acquistati. La nostra proposta, allora (se proprio li si vuole o deve inserire) è quella di installarli in obliquo anziché in verticale, per non perdere i finanziamenti. Ora attendiamo settembre e un incontro prima del riavvio dei lavori».

Consigliera

Lisetta Bidoni di Progetto per Nuoro: «Bisognerà valutare bene. Ci sarà un incontro fra tecnici, amministrazione comunale, imprese e comitato dei commercianti per trovare una soluzione accettabile entro settembre. Ancora non sappiamo come si concluderà la vicenda». Al momento, i tecnici sono in ferie. Quando torneranno si proverà a valutare una soluzione alternativa.

L’assessora

«Tra fine agosto e inizio settembre, al ritorno dei tecnici, capiremo se sarà possibile trovare soluzioni che permettano, pur non rimuovendo le barriere, di inserire ulteriori elementi di arredo urbano o di predisporre delle modifiche - dice Corda -. Abbiamo preso l’impegno di fare una nuova riunione tecnica a inizio settembre, con la partecipazione del direttore dei lavori e del comitato dei commercianti». Corda ha già chiarito che «la sostituzione della barriera antirumore con altri elementi di decoro urbano, esporrebbe il Comune alla perdita dei finanziamenti Pnrr utilizzati per il rifacimento dell’intera carreggiata di viale Trieste».

