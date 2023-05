Piante a fine vita, 47 gli abbattimenti in programma 

E le accuse di avere la motosega facile? Più volte, l’amministrazione comunale è stata chiamata in causa dalle associazioni ambientaliste, nonché dai cittadini, in tema di potature definite «selvagge», per non parlare della periodica mobilitazione contro il taglio programmato di alberi. A gennaio scorso, lo stop della Soprintendenza per il paesaggio all’abbattimento di 139 alberi, un fermo stabilito perché il Comune valutasse l’aspetto storico e identitario delle piante dentro lo spazio urbano, nonché la necessità di compensare, sostituire quelle abbattute. Una questione burocratica, più che altro, quanto al nulla osta della Soprintendenza necessario per procedere all’abbattimento delle piante in zone con vincolo paesaggistico. E infatti, di quei 139 alberi, 47 – comunicano dall’assessorato – verranno tagliate a breve, «perché a dimora in aree non soggette a vincolo». Per gli altri 92 (di aree vincolate), «siamo in attesa del nulla osta o della decorrenza dei termini».

Sono tutti alberi censiti e classificati in classe D, ovvero di massima pericolosità, della propensione al cedimento. Significa che il rischio di schianto è elevatissimo e il consolidamento insufficiente, per cui è necessario buttarli giù. ( p.s. )

