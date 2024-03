Piantati i nuovi alberi in via Beethoven 

Completata la piantumazione dei nuovi alberelli nelle vie Beethoven e S’Arrulloni. Gli operai della ditta Avr che si occupa della manutenzione del verde pubblico hanno sistemato gli alberi di Giuda, messi in sicurezza con una sorta di impalcatura di legno.

Sono circa 700 le nuove piante che saranno sistemate in tutta la città. Alcune sono stati messe a dimora anche in via Marconi, dove tempo fa erano state eliminati i lecci intaccati dal cerambice della quercia, il coleottero che scava gallerie nel legno minando la stabilità delle piante.

Resta da risolvere invece il problema degli alberi che con le loro radici stanno distruggendo strade e marciapiedi in diverse zone della città e che sono il risultato della piantumazione selvaggia di tanti anni fa. L’esempio più eclatante si può osservare nelle scuole in seguito alle cosiddette feste degli alberi.

RIPRODUZIONE RISERVATA