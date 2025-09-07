Piantagione,  oggi il 60enne dal giudice 

Comparirà oggi davanti al giudice del Tribunale di Oristano per l’udienza di convalida il 60enne di Santu Lussurgiu, bloccato dai carabinieri di Ghilarza mentre irrigava una piantagione. Per l’uomo, il giudice ha disposto i domiciliari dopo il blitz dei militari nelle campagne del Montiferru.

La distesa composta da oltre 900 piante era stata avvistata dall’alto, durante un servizio di controllo con il Nucleo elicotteri di Cagliari-Elmas e lo Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna. Poi l’appostamento e le verifiche del Ris hanno consentito di accertare che si trattava di droga, così i carabinieri della Compagnia di Ghilarza sono intervenuti e hanno bloccato il 60enne. Proseguono le indagini, coordinate dalla Procura, per individuare eventuali complici e il mercato a cui era destinato lo stupefacente.

