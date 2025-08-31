Piantagione, l’inchiesta si allarga 

Nulla era lasciato al caso. L’azienda agricola in località Ceas ‘e Perdixis, nelle campagne di Villaurbana, era diventata un vero centro di coltivazione e lavorazione della cannabis. C’era la maxi piantagione, un impianto di irrigazione e concimazione, l’essiccatoio, un locale in cui lavorare e custodire le infiorescenze: un’organizzazione accurata, in cui ciascuno degli otto indagati nell’inchiesta Aristeo aveva un ruolo preciso. Tanto che gli inquirenti ipotizzano che dietro ci sia una rete molto strutturata capace di investire ingenti risorse, di impiegare anche lavoratori colombiani e saper gestire lo spaccio di una simile quantità di droga. Le indagini dei Carabinieri di Oristano, coordinate dal pm Valerio Bagattini, vanno avanti mentre gli otto arrestati restano in carcere.

Il blitz

L’operazione è iniziata quando i militari dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna hanno individuato la distesa di canapa nelle campagne. I servizi di appostamento hanno consentito di notare il gran viavai nell’azienda che Massimo Meloni, 52 anni di Villaurbana, aveva in affitto e gestiva con la collaborazione del compaesano Stefano Poddighe (60). E non è sfuggito l’arrivo di Salvatore Zirone, di Bono (45) e quello dei cinque colombiani Mateo Felipe Jimenez Martinez (19), Henry Rolando Grisales Rangal (51), Jhoan Camilo Moreno Grisales (18) e Juan Manuel Alzate Grisales (29): tutti in Sardegna con visto turistico e ospitati nella casa nel centro di Oristano in cui viveva Jhon Edison Moreno Chacon (39). Non appena arrivati in azienda, i cinque stranieri hanno nascosto l’auto fra le siepi ma i movimenti erano seguiti passo dopo passo dai militari. Poco dopo, con il supporto dei carabinieri del Reparto operativo e delle Compagnie di Oristano, Ghilarze e Mogoro è scattato il blitz. Durante la perquisizione nel capannone, i ragazzi erano intenti a “sbocciolare” le piante, ognuno nella sua postazione. All’interno c’era la strumentazione necessaria per quel tipo di attività. Poi i controlli a casa di Meloni, dove sono stati trovati circa 4mila euro e un’agenda in cui erano segnati i nomi dei colombiani e i chili di droga lavorati.

L’indagine

Alla fine oltre alle 4mila 506 piante di cannabis, sono stati sequestrati quasi 300 chili di marijuana trovata dentro sacchi e contenitori di plastica. Secondo gli inquirenti Meloni e Poddighe (assistiti dall’avvocato Pierluigi Meloni) sarebbero gli organizzatori dell’attività e avrebbero in qualche modo diretto le mansioni dei cinque stranieri (difesi da Katia Ledda) e di Zirone (assistito da Nazarena Tilocca). Proprio il coinvolgimento dei colombiani, secondo gli inquirenti è un elemento che fa pensare a un salto di qualità nello spessore criminale per la capacità di reclutare personale attraverso una rete di contatti articolata. Così come le dimensioni della coltivazione fanno ipotizzare il coinvolgimento di altre persone e un preciso mercato a cui destinare la droga. L’inchiesta quindi va avanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA